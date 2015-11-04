中国国防部长敦促美方停止威胁中方主权和安全的危险举动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京11月4日 - 中国国务委员兼国防部长常万全称，近日美舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，威胁中国主权和安全利益，敦促美方停止一切错误言行，不再采取任何威胁中方主权和安全利益的危险举动。
中国国防部官方微博援引常万全周二在马来西亚吉隆坡出席第三届东盟防长扩大会期间会见美国国防部长卡特时做出上述表示。
“近日美舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，威胁中国主权和安全利益，威胁地区和平稳定。中方坚决反对。”常万全称。
美国国防部长卡特在同一场合称，美方对南海岛礁领土归属不持任何立场，但希望各方落实南海各方行为宣言和相关国际法规定，停止填海造地，通过和平谈判协商解决问题。（完）
发稿 李文科; 审校 黄凯
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。