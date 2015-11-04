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时事要闻 | 2015年 11月 4日 星期三 10:06 BJT

中国国防部长敦促美方停止威胁中方主权和安全的危险举动

路透北京11月4日 - 中国国务委员兼国防部长常万全称，近日美舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，威胁中国主权和安全利益，敦促美方停止一切错误言行，不再采取任何威胁中方主权和安全利益的危险举动。

中国国防部官方微博援引常万全周二在马来西亚吉隆坡出席第三届东盟防长扩大会期间会见美国国防部长卡特时做出上述表示。

“近日美舰擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，威胁中国主权和安全利益，威胁地区和平稳定。中方坚决反对。”常万全称。

美国国防部长卡特在同一场合称，美方对南海岛礁领土归属不持任何立场，但希望各方落实南海各方行为宣言和相关国际法规定，停止填海造地，通过和平谈判协商解决问题。（完）

发稿 李文科; 审校 黄凯

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