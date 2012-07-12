中国官媒指责希拉里借民主影射中国

路透北京7月12日电---《人民日报》周四发表评论指责美国国务卿希拉里借赞美民主影射中国，指出那些照搬美式民主体制的亚洲国家注定会失败。

本周早些时候，希拉里访问蒙古时称赞该国是亚洲的民主模范。她在言谈间虽没有明指中国，但暗含部分针对中国之意。

《人民日报》文章称，希拉里借“表扬”某些国家来影射中国，再次扮演了一个“人权说教者”的角色。

文章发问道：“是谁给了美国人如此傲慢评点亚洲民主的地位？”

与西方国家饱受经济危机困扰不同的是，目前亚洲国家蓬勃发展，评论称亚洲人有能力“找到一条与西方不同、适合各自国情的政治制度构建的道路”。

“实践证明，恰恰是某些亚洲国家‘照猫画虎’地照搬了美式民主体制，才带来了政治体制的严重‘水土不服’，造成了发展滞後，有的甚至到今天也没有缓过劲来，”文章写道。

文章补充说，美国推动亚洲民主进程是别有用心。

“实质上，高举民主、人权大旗是美国‘重返亚洲’战略的重点所在。”（完）‘

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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