中国官媒指责希拉里借民主影射中国

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透北京7月12日电---《人民日报》周四发表评论指责美国国务卿希拉里借赞美民主影射中国，指出那些照搬美式民主体制的亚洲国家注定会失败。
本周早些时候，希拉里访问蒙古时称赞该国是亚洲的民主模范。她在言谈间虽没有明指中国，但暗含部分针对中国之意。
《人民日报》文章称，希拉里借“表扬”某些国家来影射中国，再次扮演了一个“人权说教者”的角色。
文章发问道：“是谁给了美国人如此傲慢评点亚洲民主的地位？”
与西方国家饱受经济危机困扰不同的是，目前亚洲国家蓬勃发展，评论称亚洲人有能力“找到一条与西方不同、适合各自国情的政治制度构建的道路”。
“实践证明，恰恰是某些亚洲国家‘照猫画虎’地照搬了美式民主体制，才带来了政治体制的严重‘水土不服’，造成了发展滞後，有的甚至到今天也没有缓过劲来，”文章写道。
文章补充说，美国推动亚洲民主进程是别有用心。
“实质上，高举民主、人权大旗是美国‘重返亚洲’战略的重点所在。”（完）‘
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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