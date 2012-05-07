中美第四轮战略与经济对话会谈成果概览

路透5月7日电---第四轮中美战略与经济对话上周五在北京闭幕,双方宣布将进一步采取措施加强宏观经济合作、促进开放的贸易和投资、推动金融市场的稳定和改革.

以下为中美双方两日会谈所达成的主要共识:

**宏观经济**

--双方重申愿加强合作,共同推动20国集团洛斯卡沃斯峰会取得成功.

--美方继续致力於转变经济增长方式,增加投资和出口水平,在中期将总储蓄率提高到过去30年(1980-2010)的平均水平;美方承诺未来10年内减赤至少5万亿美元.

--中方将加大结构性减税政策力度,努力在2012年底之前降低部分生活用品的进口关税,其他措施还包括扩大营业税改征增值税试点范围、稳步提高国有企业红利上缴比例、增加上缴利润的中央国企和省级国企的数量、鼓励包括国有控股上市公司在内的所有上市公司增加红利支付.

--双方坚决全面落实20国集团有关承诺,加快推进由市场决定的汇率制度,增强汇率灵活性以反映经济基本面,避免汇率的持续失调和货币竞争性贬值.

--双方支持国际货币基金组织对促进全球经济金融稳定发挥作用,中美双方确认按时落实2010年国际货币基金组织份额和治理改革方案十分重要.

**贸易和投资**

--在2012年4月美方完成双边投资协定范本评估後,双方承诺拟定中美双边投资协定第七轮及後续谈判议程，加紧进行谈判.

--双方致力於构建更加开放的全球贸易体系,共同抵制贸易保护主义.

--双方将进一步加强打击侵犯知识产权执法能力建设并增加执法资源,中方将完善知识产权相关法律法规,研究进一步加强追究知识产权侵权刑事责任的措施.

--美方承诺,在出口管制体系改革过程中,充分考虑中方提出给予公平待遇的要求.

--美方承诺,敦促其他政府采购协议(GPA)参加方提出旨在改进中方2011年底修改出价的要价.中方承诺.在2012年WTO政府采购委员会最後一次会议前,提交一份新的综合性的修改出价,对参加方要价做出回应.

--中方承诺公平对待外国企业在华投资,外资并购安全审查仅针对国家安全关切,并遵守规定的时限和审查标准.

--美国联邦政府承诺在推动两国地方层级经济合作方面给予积极的支持和协助.第二次中美城市经济合作会议将於6月20日至21日在中国南京举行.

**全球经济治理**

--中美双方将建立由主要出口融资提供方组成的国际工作组,以在制定一套照顾不同的国家利益和国情、与国际最佳实践一致的出口信用国际指导原则方面取得具体进展,争取在2014年达成协议.

--双方认同纳入特别提款权篮子的货币应符合现有标准.美方支持人民币在满足国际货币基金组织特别提款权货币的标准时进入特别提款权篮子.

--双方承诺通过中美商贸联委会统计工作组加深双边贸易统计方法交流,包括就国际贸易统计方法新趋势进行交流.

--双方同意利用现有机制就跨太平洋夥伴关系协定(TPP)、中国-东盟自贸协定等区域自贸协定加强信息交流.

**金融市场**

--双方致力於加强系统重要性金融机构的监管和风险处置,建立有效的金融公司处置制度,加强金融衍生产品监管,继续深化金融机构薪酬制度改革.

--美方欢迎已公布的世界银行和国际货币基金组织对中国进行的金融部门评估规划的报告,对报告广泛符合巴塞尔有效银行监管核心原则表示欢迎.

--美国将继续承诺对於中资银行、证券公司和基金管理公司的申请,提供在类似情况下与其他外国金融机构同样的审慎监管标准待遇.美方正在积极审核和考虑中资银行的待批申请,主管当局将尽快加以处理.

--中方承诺继续按照法定程序,审批符合条件的、包括外资在内的汽车金融公司和金融租赁公司在中国发行金融债券.资产证券化方面,外资金融机构与中资具有同等待遇,目前试点阶段基础资产限於信贷资产.

--中方将通过修改相关规定,允许外国投资者在合资证券公司中持有不超过49%的股份;中方承诺允许外国投资者在合资期货经纪公司中持有不超过49%的股份;中方将合格境外机构投资者的投资总额度提高到800亿美元.

--双方承诺继续在打击非法融资方面的政策与行动合作.中方将继续完善涉恐资产冻结监管框架.(完)

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--发稿 黄运涛; 审校 曾祥进

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