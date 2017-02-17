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时事要闻 | 2017年 2月 17日 星期五 17:24 BJT

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华

路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。

中国外交部此前曾宣布，王毅将于2月15日至18日赴德国出席二十国集团非正式外长会议和慕尼黑安全会议。

中央电视台(CCTV)上周五报道称，中国国家主席习近平同美国总统特朗普通电话，称双方将加强沟通合作。特朗普强调，美国政府坚持奉行“一个中国”政策。两国元首同意就共同关心的问题及时交换意见，加强各领域交流合作，并期待早日会面。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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