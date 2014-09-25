《信报》：中美减排不容卸责 人一为己天诛地灭

（9月25日社评）

人人有责等于人人无责，你寄望我来承担，我依赖你来撑持，结果是人人把责任推卸得一乾二净。对于祸及全球的气候变迁，理论上每个立足于地球的国家都必须承担责任，奈何事实上各家自扫门前雪，迹近失控的碳排放依旧把地球弄得乱七八糟，任何季节与任何地方皆有可能遇上反覆无常的天气，例如北京就曾经出现过＂六月飞霜＂，炎炎夏日居然天降冰雹，更不用说伸手不见五指的＂十面霾伏＂。因此，世界上碳排放量最多的两个国家，美国和中国不应该继续以种种藉口独善其身，必须拿出足够的道德勇气和实际行动，率先负上减排的责任，以身作则向世界各国清楚说明，再不着手解决全球暖化问题的话，＂明日之后＂就是大难临头，自私自利的后果是自毁自灭。

联合国气候高峰会昨日于纽约揭幕，环保团体甘冒被捕的风险，号召示威者封锁华尔街，抗议此金融重镇是气候变迁的黑手之一。名为＂涌入华尔街＂（Flood Wall Street）的示威活动发言人表示：＂这是公民抗命，我们企图将这个危急的问题升温，显出华尔街如何从这场危机中获利。＂示威活动源于＂占领华尔街＂，抗议不公平的银行体系，只为占人1%的最富有阶层服务，不理会余下99%人口的死活。

如果全球60万人游行以及涌入华尔街示威还不足以唤醒良心，那么请看世界各地祸患频仍的极端天气，还有近来以此为题材的灾难电影所发出之预警，好好领悟两句环保版箴言：人一为己，天诛地灭。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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