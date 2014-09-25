《信报》：中美减排不容卸责 人一为己天诛地灭

首季中国资本外流按季减逾半 外币流出占比较大--法国外贸银行
路透香港4月27日 - 法国外贸银行（Natixis）周四预测，今年首季中国资本外流为952亿美元，比上季的2,016亿美元大幅减少近53%；3月美元资金再次转为流出，而人民币流出接近上月水平。
（9月25日社评）
人人有责等于人人无责，你寄望我来承担，我依赖你来撑持，结果是人人把责任推卸得一乾二净。对于祸及全球的气候变迁，理论上每个立足于地球的国家都必须承担责任，奈何事实上各家自扫门前雪，迹近失控的碳排放依旧把地球弄得乱七八糟，任何季节与任何地方皆有可能遇上反覆无常的天气，例如北京就曾经出现过＂六月飞霜＂，炎炎夏日居然天降冰雹，更不用说伸手不见五指的＂十面霾伏＂。因此，世界上碳排放量最多的两个国家，美国和中国不应该继续以种种藉口独善其身，必须拿出足够的道德勇气和实际行动，率先负上减排的责任，以身作则向世界各国清楚说明，再不着手解决全球暖化问题的话，＂明日之后＂就是大难临头，自私自利的后果是自毁自灭。
联合国气候高峰会昨日于纽约揭幕，环保团体甘冒被捕的风险，号召示威者封锁华尔街，抗议此金融重镇是气候变迁的黑手之一。名为＂涌入华尔街＂（Flood Wall Street）的示威活动发言人表示：＂这是公民抗命，我们企图将这个危急的问题升温，显出华尔街如何从这场危机中获利。＂示威活动源于＂占领华尔街＂，抗议不公平的银行体系，只为占人1%的最富有阶层服务，不理会余下99%人口的死活。
如果全球60万人游行以及涌入华尔街示威还不足以唤醒良心，那么请看世界各地祸患频仍的极端天气，还有近来以此为题材的灾难电影所发出之预警，好好领悟两句环保版箴言：人一为己，天诛地灭。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。