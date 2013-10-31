美官员称中美企业将联手竞投海外核项目

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透北京10月30日（记者 David Stanway） - 美国能源部长欧内斯特·莫尼兹（ErnestMoniz）周三在北京宣布，美国将与中国合作开发两国新的核反应堆，并将鼓励两国企业联合竞投其他地方的项目。
在与中国能源官员举行一系列会议后，他在新闻发布会上对记者说：“核合作是我们此次访问中的一个重要环节，并且也值得这么做。”
莫尼兹称，美国西屋公司（Westinghouse）准备与中国核工业集团公司（CNNC）和中国国家核电（SNPTC）联手竞投英国的反应堆项目。“与西屋公司显然有合作……联手竞投英国项目是其中的一部分。”
西屋公司正与国家核电合作设计和建造中国第三代AP1000反应堆。世界上第一座第三代AP1000核电站将在今年底在中国并网运行。
莫尼兹说：“西屋公司和国家核电在合作开发这些核项目的美方和中方供应链。国家核电在中国发挥着带头作用，而作为EPC承包商，国家核电在美国也发挥着类似作用，而且这种情况还将继续。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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