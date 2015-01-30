去年中国成为全球FDI头号目的国--联合国

据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）报告，去年中国超过美国成为全球头号外商直接投资（FDI）目的国。UNCTAD投资及企业部门负责人、该报告主要作者詹晓宁称，今年美国吸收外资的规模可能反弹，但中国这方面仍具动能。他指出，中国新的外国投资法草案趋于宽松，这会增强中国对外资的吸引力，虽然有的行业还是会对外资设限。路透