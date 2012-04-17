中国2月续增美国国债127亿美元

数据显示,2月净增持美国国债127亿美元,其中的一年期以上的为119.8亿美元;净增持以两房为主的机构债69.77亿美元,净增持公司债1.77亿美元,净增持股票类资产1.72亿美元.

中国仍为美国第一大债权国,但该数据并非中国全部对美国的投资数.若中国在香港,英国伦敦的对美投资,也不显示在其中.