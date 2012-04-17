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中国财经 | 2012年 4月 17日 星期二 08:58 BJT

中国2月续增美国国债127亿美元

路透香港4月17日电---美国财政部最新公布数据显示,截至2012年2月,中国持有美国国债共计1.1789万亿美元,连续第二个月净增持.且包括机构债、股票等长期资产也都为净增持.

数据显示,2月净增持美国国债127亿美元,其中的一年期以上的为119.8亿美元;净增持以两房为主的机构债69.77亿美元,净增持公司债1.77亿美元,净增持股票类资产1.72亿美元.

中国仍为美国第一大债权国,但该数据并非中国全部对美国的投资数.若中国在香港,英国伦敦的对美投资,也不显示在其中.

截止今年3月底,中国外汇储备余额比去年同期增加2,603亿美元,较上年末增加1,239亿美元,接近3.31万亿美元.

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--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯

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