中国2月续增美国国债127亿美元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透香港4月17日电---美国财政部最新公布数据显示,截至2012年2月,中国持有美国国债共计1.1789万亿美元,连续第二个月净增持.且包括机构债、股票等长期资产也都为净增持.
数据显示,2月净增持美国国债127亿美元,其中的一年期以上的为119.8亿美元;净增持以两房为主的机构债69.77亿美元,净增持公司债1.77亿美元,净增持股票类资产1.72亿美元.
中国仍为美国第一大债权国,但该数据并非中国全部对美国的投资数.若中国在香港,英国伦敦的对美投资,也不显示在其中.
截止今年3月底,中国外汇储备余额比去年同期增加2,603亿美元,较上年末增加1,239亿美元,接近3.31万亿美元.
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--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。