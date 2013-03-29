中美商会：四分之一在华美企遭遇过数据被窃

路透北京3月29日（记者 Michael Martina） - 中国美国商会周五发布报告称，接受年度调查的成员企业中，26%的企业遭遇过数据被窃。

“这给在中国开展业务带来了巨大障碍，特别是考虑到对知识产权和实际技术转让要求的担忧。”报告称。

该调查于去年底实施，对象为该组织325个成员企业。

只有10%的受访企业称会使用中国的云计算服务，多数拒绝该服务的原因之一是网络安全担忧。62%的受访企业称中国屏蔽部分互联网搜索结果对其有影响。

大多数企业表达了对中国业务前景的乐观，很多都表示中国业务的利润率上升。

不过各家企业对投资的预期降低，人力成本上升是最大的担忧。调查显示，认为中国投资环境停滞的看法越来越普遍。

“成员企业……觉得从商业性角度而言，过去四五年商业环境或投资环境没有很大的正面变化。”中国美国商会会长孟克文（Christian Murck）对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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