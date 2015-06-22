热点聚焦：中国企业向美国研发中心砸钱 意图向创新转型

2013年5月10日，在北京拍摄的人民币和美元照片。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透华盛顿6月21日 - 中国企业大量向美国研究实验室投资，正催生专利迅速增长。中国希望从美国获得创意，帮助中国从世界工厂向创新的推动者转型。

据汤森路透全球知识产权数据库的一项分析，华为和中兴(000063.SZ)等中国企业正利用美国研究人员来发明专利，覆盖领域从新软件到网络基础设施。十年前在美国研究中心还基本看不到这些企业的身影。

中美战略与经济对话将于周二及周三在华盛顿举行，中国对美国投资的迅速增长将成为重要话题。

他们正在磋商一项双边投资协定，可望加深两大经济体之间的联系。

即便没有协定，中国也在向美国研究行业砸钱，并收购其他资产。不过中资企业在向美国投资方面仍是新手，在科技领域涉足也较少。

在过去三年，中国企业有至少一名美国研究人员参与的专利发明每年约莫增长一倍，在2014年达到910项。

中国药商--人福医药(600079.SS)国际投资主管Vincent Xiang表示，他们已建立了滩头堡。人福医药已投入逾5,000万美元于新泽西一家附属公司，并雇用数十名美国研究人员。

相较默克(MRK.N)等制药大厂投资于重磅药品，人福医药美国研究人员从事的是较小的精细改良，譬如找出如何以药丸形式投药，而非使用注射的方式。

Xiang表示，目前为止，人福医药新泽西研究人员已在美国和欧盟获得四项专利认证。在美国设立实验室有其优势，当地有超过80万拥有科学、工程和健康方面博士研究学位的人员。

Xiang称，若不创新，就很难在国内市场胜出。

**对美投资份额虽小，但在不断提升**

但以经济规模来说，美国和中国间的直接投资明显偏低；而相比美国每年新增的大量专利，中国在美国研发领域的成果同样也不多。

据美国政府数据，在中国吸收的所有外商直接投资(FDI)中，美国所占份额仅略高于1%。中国多数FDI来自亚洲其他国家。

在美国所吸收的外商直接投资(FDI)中，中国占据的份额更小，但随着中国政府放松对企业向海外投资的限制，最近几年快速上升。

这种情况正在促使中国企业向发达经济体投入更多资金。汤森路透数据亦显示，最近几年中国企业利用德国与日本研究人员取得的专利数量急剧增长。

“这是中国经济发展模式的一个变化，”Thilo Hanemann表示，“他们希望改变经济增长模式，由国内投资与出口驱动型变成消费、技术与服务驱动型。”Thilo Hanemann在纽约咨询公司Rhodium Group工作，帮助维护一个关于中国FDI的数据库。

Rhodium Group的数据显示，流入美国的中国FDI从2000-2009年期间的每年几千万或几亿美元，增长到2013年的143亿美元和2014年的119亿美元。这些数据被广泛引用，因为他们追踪中国通过新加坡等第三国进行的投资。

这个数字正在接近美国FDI传统来源国的规模：德国与加拿大等发达经济体，这些国家利用美国人研发的知识成果仍然多于中国。德国企业去年利用美国研究人员获得了1,416项专利。

中国公布的专利申请已经超过其它国家，尽管开发分析师指出，国家下达的专利目标往往导致专利质量较低，尤其是那些只在中国申请的专利。

但是汤森路透在汇集了数十个国家专利局信息后、得出的数据显示，很多高质量发明都是由美国研究人员做出的。

例如，将美国研究作为专利源泉的中国企业华为，有一项处理光纤信号的美国专利，后面有101项发明都引用了这项专利。

中国国家知识产权局发布的最新《全国专利事业发展战略(2011-2020年)》列出，以下七个战略性行业将出现增长：生物技术、可替代能源、清洁能源汽车、能源节约、高端装备制造、宽带基础设施和高端半导体。

该战略还包括，将研发支出占经济产出的比例从2010年的1.75%提高到今年的2.2%。

中国在本周举行的中美战略与经济对话上可能表达这样一种关切，即北京方面认为美国在进行安全审查时对中资企业投资给予重点对待。

华为是生产电信设备方面的全球领先企业，在美国有六个研发中心，但在美国电信基础设施市场上却只是一个很小的业者。美国对国家安全的关切已经破坏了华为扩大美国业务的几次尝试。

公司发言人William Plummer表示，华为有时候会发现自己在中美地缘政治紧张时左右为难。

大多数中国FDI发生在投资者收购美国企业时。比如汽车部件制造商万向集团(000559.SZ)去年收购加州电动车制造商Fisker Automotive及其专利。

根据Rhodium，过去三年中国企业也开始新投资，在这些“待开发”项目的投资已达30亿美元。

美国州政府和地方政府已成立数十个办公室竞相吸引这些资金，而按照一项中美投资协定，这些资金的流动可望更加自由。官方向潜在投资者提供税负优惠，并为他们引荐当地的潜在合作伙伴及律师和会计事务所。

由于中美在安全问题上关系紧张，州政府官员深知此中有禁区勿入。相比于对来自其他国家投资案的审查，美国基于安全疑虑而检视中资投资案的情况更多。

“我们不跟中国做航空航天或者国防生意，”马里兰州政府负责吸引亚洲投资的Bradley Gillenwater说，“但生物科技却是一个大生意。”

中资企业在美国的专利成就图表：reut.rs/1LlKd4H (完)

(编译 王丽鑫/张若琪/张涛/杜明霞/李婷仪 审校 龚芳/王颖/高琦/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。