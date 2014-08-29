中国可能加大力度拦截美国军机

路透香港/北京8月29日（记者 Greg Torode/Megha Rajagopalan） - 中国国防大学教授、海军少将张召忠主张中国应该对前来侦察的美国飞机离得更近。之前美国国防部指责中国军机上周在南海“惊险”拦截美国海军P-8巡逻侦察机。

张召忠此番言论，或许反映出中国防止美国侦察机接近中国弹道导弹潜艇群的决心。

专家认为中国将继续在中国海岸外进行空中拦截行动，甚至可能加大力度，并称这样的行动可能代表着上级的指示，而非飞行员的鲁莽行为。

“（以前）我们对美国侦察机往往离得比较远，这就不能让他们感到足够的压力。”张召忠对《环球时报》称，“刀逼着喉咙才有威慑力。今后我们应该对前来侦察的美国飞机离得更近。”

五角大楼官员称，8月19日，一架中国战机抵近美国海军P-8反潜侦察机，一度距离美军侦察机仅约9米，做出翻滚动作。

中国国防部对此予以驳斥，称美方的指责完全站不住脚，中方飞行员与美机保持了安全距离。

军事专家称，美国侦察机的监控目标可能是海南岛一个基地的中国潜艇群。

使用该基地的潜艇中，包括可搭载核弹道导弹的“晋”级核潜艇，这可望成为中国核威慑战略的重要组成部分。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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