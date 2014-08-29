中国可能加大力度拦截美国军机

台湾已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/北京8月29日 - 中国国防大学教授、海军少将张召忠主张中国应该对前来侦察的美国飞机离得更近。之前美国国防部指责中国军机上周在南海“惊险”拦截美国海军P-8巡逻侦察机。
张召忠此番言论，或许反映出中国防止美国侦察机接近中国弹道导弹潜艇群的决心。
专家认为中国将继续在中国海岸外进行空中拦截行动，甚至可能加大力度，并称这样的行动可能代表着上级的指示，而非飞行员的鲁莽行为。
“（以前）我们对美国侦察机往往离得比较远，这就不能让他们感到足够的压力。”张召忠对《环球时报》称，“刀逼着喉咙才有威慑力。今后我们应该对前来侦察的美国飞机离得更近。”
五角大楼官员称，8月19日，一架中国战机抵近美国海军P-8反潜侦察机，一度距离美军侦察机仅约9米，做出翻滚动作。
中国国防部对此予以驳斥，称美方的指责完全站不住脚，中方飞行员与美机保持了安全距离。
军事专家称，美国侦察机的监控目标可能是海南岛一个基地的中国潜艇群。
使用该基地的潜艇中，包括可搭载核弹道导弹的“晋”级核潜艇，这可望成为中国核威慑战略的重要组成部分。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例 行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金 的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现 变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天 期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%， 但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。
路透4月24日 - 美国油气集团雪佛龙(Chevron)将把旗下估值为20亿美元的三个天然气田出售给一个中资财团，因该公司计划今年剥离非核心资产。