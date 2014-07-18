商务部称强烈反对美国对中国轮胎发起双反调查

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京7月18日 - 美国商务部本周宣布正式对进口自中国的乘用车和轻卡轮胎发起反倾销反补贴调查，中国商务部周五对此表示强烈反对，指出美方做法违反世贸规则和美国国内法。
中国商务部贸易救济局负责人发表谈话表示，在申请人资格存在严重瑕疵，美国内轮胎企业不支持立案，相关产业组织反对立案的情况下，美方仍然对上述产品发起双反调查，违反世贸规则和美国国内法，中方表示强烈反对。
2009年美国曾对上述中国轮胎产品采取特保措施，对中美经贸关系造成了严重伤害。
“事实证明，美方特保措施并未给美轮胎产业带来实质利益。通过贸易保护主义措施限制自由贸易和市场竞争是损人不利己的行为。”上述负责人称。
该负责人并强调，中方反对滥用贸易救济措施，希望美方吸取前车之鉴，审慎处理本案，避免破坏两国相关产业的贸易与合作。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。