商务部称强烈反对美国对中国轮胎发起双反调查

路透北京7月18日 - 美国商务部本周宣布正式对进口自中国的乘用车和轻卡轮胎发起反倾销反补贴调查，中国商务部周五对此表示强烈反对，指出美方做法违反世贸规则和美国国内法。

中国商务部贸易救济局负责人发表谈话表示，在申请人资格存在严重瑕疵，美国内轮胎企业不支持立案，相关产业组织反对立案的情况下，美方仍然对上述产品发起双反调查，违反世贸规则和美国国内法，中方表示强烈反对。

2009年美国曾对上述中国轮胎产品采取特保措施，对中美经贸关系造成了严重伤害。

“事实证明，美方特保措施并未给美轮胎产业带来实质利益。通过贸易保护主义措施限制自由贸易和市场竞争是损人不利己的行为。”上述负责人称。

该负责人并强调，中方反对滥用贸易救济措施，希望美方吸取前车之鉴，审慎处理本案，避免破坏两国相关产业的贸易与合作。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。