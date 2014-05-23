安永主管：今年预计约20家中概股赴美上市

路透上海5月23日 - 包括周四上市的京东(JD.O)在内，今年以来已有八家中概股实现赴美上市。国际会计谘询公司安永美洲IPO主管合伙人Jackie Kelley周五预计，今年将是中概股在美上市的大年，预计有20家左右中概股在美上市。

她在上海接受媒体访问时表示，虽然2011年之后因中概股诚信问题，美国投资者将关注目光转向其他风险较低的股票，中概股赴美上市陷入低潮。不过近阶段更多机构选择风险较高的股票，例如医疗保健类股票，因此类似互联网、电子商务等中概股重新受到投资者关注。

“未来肯定会有更多的中国公司在美国上市...今年大概会有20家中概股上市，是2010年以来最好的一年。”她说。

据独立研究机构投中集团统计，2010年共有43家中国企业赴美上市，达到金融危机之后的高峰。但受做空机构受做空机构频频出击、中概股诚信危机爆发等因素影响，之后赴美上市窗口逐渐关闭，2011年和2012年中概股上市数下降至14家和两家，去年略回升至八家。

去年，美国市场共有226家公司上市，其中15%来自海外市场。在新上市公司中，医疗保健业的数量排名第一，而往年科技类或房地产公司会拨头筹。她相信，今年美国的首次公开发行（IPO）仍旧会热络，医疗保健行业估计继续领先。

今年以来的中概股新股中，八家中有七家来自互联网、电商等科技类公司。她表示，美国投资者对科技行业的细分领域并没有独特的偏爱，他们更看重公司上市后业务能否持续增长并贡献利润。

她说，企业在美国上市前并不要求必须盈利，但投资者相当关注其上市后盈利前景和盈利能力，而这往往是一些中型规模科技公司的发展瓶颈。若是个别公司上市后业绩表现不佳，将会拖累其所处的整个行业，该行业中的拟上市公司可能要等几年才可能实现在美上市。

不过，她亦强调，类似阿里巴巴集团IPO-ALIB.N等大型互联网公司，其经营时间较长、有较好的业绩纪录、有较强的知名度，无论是股市低迷还是火爆，在任何市场都会受到投资者欢迎。

阿里巴巴集团正在推进其美国上市计划，市场估计阿里巴巴IPO筹资规模达150亿美元以上，有望成为历史上最大规模的科技股IPO。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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