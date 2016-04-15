美国商会呼吁中国营造公平透明的执法环境和开放的投资环境

路透北京4月15日 - 中国美国商会周五发布的2016年度《美国企业在中国白皮书》呼吁，中国应增强执法的公平和透明，鼓励更有活力和开放的投资环境，以及营造公平和市场导向型的创新环境。

该报告提出，中国已公布的改革一直缺乏明确性，中国持续使用产业政策限制外资参与中国经济，执法缺乏透明度且自由裁量权过大，以及过于宽泛地适用国家安全相关法律法规，这些都使会员担心中国的发展方向会背离国际准则。

“重大、系统性的挑战依然存在，特别体现在市场准入、投资壁垒、法律法规和监管实践缺乏透明度，法治的总体发展以及对法治的尊重等关键问题方面。”中国美国商会主席吉莫曼称。

他并表示，近期有会员企业反映中国外汇管理局对其利润汇回本国提出了限制，可能是出于对中国境内资本外流的控制。而这已经成为一些会员企业的担忧。

“从去年12月开始政策好像出现了反转，外管局会过问并暂时限制一些美国企业的利润汇回，而这种限制都是非正式的。”吉莫曼表示，“如果这种限制持续下去，可能会影响一些会员企业在中国的投资计划。”

该报告并提出，中国应当履行承诺，法律法规的草案应留足30天的公示及征求意见期。同时希望中国政府通过发布反垄断相关调查结果和过往案例来提高透明度。

关于中美双边投资协定(BIT)谈判，该报告提出希望中国政府在完成BIT谈判签署前，进一步开放服务业和消费行业，并希望两国政府优先推进美中BIT谈判进程，缔结一个负面清单短、例外条款少、适合中国独特市场条件且可使两国都从中实现利益最大化的美中双边投资协定。

同时，中国美国商会促请中国欢迎外资企业作为平等主体参与目前正在推进的各项战略计划，包括“中国制造 2025”。另外，美国商会也希望中国取消对知识产权本地化的要求，并呼吁中国政府避免过度的互联网管控。

中国商务部周二晚间公布，3月全国实际使用外资金额（FDI）823.4亿元人民币（折129亿美元），同比增速7.8%创七个月新高；一季度FDI则同比增长4.5%。

中国美国商会1月发布的调查报告称，2016年计划增加在华投资的美国企业数量减少，逾三成企业无投资扩大计划；47%的在华美企计划今年投资将低于2015年，主要原因是中国增长放缓，或者其他地区存在快速增长的市场。（完）