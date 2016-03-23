中国矿企鹏欣资源拟入股全球大型金属贸易商美国杰拉德集团

路透上海3月23日 - 中国矿产企业鹏欣环球资源股份有限公司(600490.SS)周二晚公告称，拟透过公司附属基金向全球大型有色金属贸易商美国杰拉德集团（Gerald Holdings LLC）进行增资，加快公司海外业务布局。

公告指出，鹏欣资源已与杰拉德集团的母公司Metals Trading Corp.达成协议，增资分为两个阶段，第一阶段增资额为2,000万美金，获得杰拉德集团的15.625%股份；第二阶段可获得杰拉德集团35.375%的股份。

如果在第一阶段交割后的12个月期满时，买方增资选择权条件满足，且买方未以书面通知的形式表达其不愿行使买方增资选择权的意愿，买方有权增资标的公司35.375%的股权。第一阶段交易计划于6月底前完成交割。

杰拉德是集有色金属、黑色金属、贵金属和结构化融资和矿产资源为一体的综合性私有大宗商品国际贸易公司，业务地域范围覆盖美国、瑞士、英国、新加坡、中国、香港、非洲等多个地区。2015财年（2014年5月1日至2015年4月30日）的资产净额为2.67亿美元，当年营业收入为86.93亿美元，净利润为2,718万美元。

鹏欣资源称，本次交易完成后，双方将在资源开采、金属生产、加工、国际贸易等方面交流互进，可为鹏欣资源提供贸易、物流和运输方面的便捷，鹏欣资源则借此开展海外业务布局，从矿产资源的生产商、销售商，逐步扩展至资源的交易商、服务商，打造以资源为核心优势的产业投资平台，未来可以进一步扩大发展至贸易产业、贸易金融产业。

鹏欣资源周二收报8.33元，过去一个月上涨26%。（完）