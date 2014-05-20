中国外交部召见美大使 再次敦促撤销对中军方人员起诉

路透北京5月20日 - 中国外交部部长助理郑泽光周一晚间召见美国驻华大使博卡斯，就美国司法部宣布起诉五名中国军官一事提出严正交涉和抗议，再次敦促美撤销起诉。

针对美国以网络窃密为由宣布起诉中国军方人员，郑泽光表示，此举严重违反国际关系基本准则，严重破坏中美在网络安全领域的合作，严重损害中美关系，中方表示强烈愤慨和坚决反对。

郑泽光称，鉴于美方对通过对话合作解决网络安全问题缺乏诚意，中方决定中止中美网络工作组活动，并将根据形势发展，对美方所谓起诉作出进一步反应。

“中方再次敦促美方立即纠正错误，撤销针对中方人员的所谓起诉。”郑泽光说道。

国防部新闻发言人耿雁生亦在周一称，中方是网络安全的坚定维护者，中国政府和军队从未从事或参与任何通过网络窃取商业秘密的活动。美方所谓“网络商业窃密”等说法无中生有，混淆视听，是别有用心的。

中方要求美方就针对中方的网络窃密和监听监控活动作出清楚的解释，并立即停止此类行为。

美国司法部周一称，一美国大陪审团已裁定，五名中国军方人员被控对涉及核电、金属和太阳能产品等行业的多家美国企业进行网络间谍活动。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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