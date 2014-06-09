中国证实将参加美国组织的“环太平洋-2014”演习

路透北京6月9日 - 中国周一证实将参加美国本月组织的“环太平洋-2014”多边海上联合演习，将派出包括驱逐舰和护卫舰在内的四艘军舰。

“环太平洋”演习是世界上最大的国际海上演习，上次“环太平洋”演习于2012年在夏威夷附近海域举行，22个国家的逾40艘军舰和潜艇参加。

参加“环太平洋”演习的国家并非都是美国的缔约同盟国，上次的参加国中就包括俄罗斯和印度。

五角大楼称，中国以前从未参加过“环太平洋”演习，但曾在1998年派出观察员。美国官员3月时称，中国已接受参加“环太平洋-2014”演习的邀请。

《解放军报》援引中国海军一位发言人称，这是中国海军首次参加由美国海军组织的“环太平洋”多边海上联合演习。

报导称，中国海军参加“环太平洋-2014”演习兵力由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰岳阳舰、综合补给舰千岛湖舰、和平方舟医院船及2架舰载直升机、特战分队和潜水分队各1个组成。

报导称，中方此次将参加火炮射击、综合演习、海上安全行动、水面舰艇演练、军事医学交流、人道主义救援减灾、潜水等7个科目的演习。

《解放军报》并报导称，中美还将举办医学论坛，并互派人员驻船参观见学。

据报导，此次演习将于6月中旬在关岛附近海域举行，新加坡和文莱也将派兵力参演。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。