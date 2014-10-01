中国外长访美 与美国国务卿克里会谈料涉及香港形势

路透华盛顿9月30日 - 中国外交部长王毅周二访问美国，预计他在华盛顿与美国国务卿克里的会谈内容将会包括香港的民主示威活动。

一位中国外交官表示，王毅此次访美的目的，是为中国国家主席习近平和美国总统奥巴马在11月北京峰会上的会谈奠定积极基调。

美国一位要求不具名的官员称，克里和王毅周三的会谈将谈及香港目前的形势。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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