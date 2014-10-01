中国外长访美 与美国国务卿克里会谈料涉及香港形势

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透华盛顿9月30日 - 中国外交部长王毅周二访问美国，预计他在华盛顿与美国国务卿克里的会谈内容将会包括香港的民主示威活动。
一位中国外交官表示，王毅此次访美的目的，是为中国国家主席习近平和美国总统奥巴马在11月北京峰会上的会谈奠定积极基调。
美国一位要求不具名的官员称，克里和王毅周三的会谈将谈及香港目前的形势。(完)
(编译 郑茵 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。