通用汽车称中美市场成长抵销其他地区销售不振

路透底特律1月15日 -通用汽车(GM.N)新任高阶主管团队表示，今年美国和中国料温和成长，可望资助欧洲及澳洲等其他受创较为严重地区的11亿美元重整成本。

由执行长Mary Barra及总裁Dan Ammann领导的新管理团队在周三走马上任，其称该公司预期今年税前获利略为成长，在此同时2015年之前利润率可能持平。

多位分析师认为通用汽车的预估偏向保守，令人失望，不过他们指出这些预估也让该公司新领导层保有弹性。

“虽然财测稍稍令人感到失望，我们认为这样的架构可能创造一个良好的进入点，且为通用汽车今年表现做好准备，”RBC分析师Joseph Spak在一份研究报告中表示。“这份财测也让新的管理团队在面对上任第一年时有稍稍多一些的转圜余地。”

通用汽车周二宣布将向普通股股东发放季度派息，为近六年来首次。他还表示，此声明也将支撑公司股价。

摩根士丹利分析师AdamJonas认为此预估“适当保守”，称其预计今年北美利润率处于8-9%区间的中段至高段，而非9%或10%。

“我们相信，当一切尘埃落定后，通用汽车获利应有可能上修，”他表示，“持有通用股票的风险在于，该公司仍处于结构性改善的初期阶段，而美国汽车业周期却已临近后期阶段。”

中国仍是通用汽车最为强劲的市场。该公司计划在2015年前在中国新建四家工厂，将年产能提高至500万辆，以与主要竞争对手大众汽车(VOWG.DE)齐头并进。相比之下，通用去年在北美的产量为330万辆。

“我们将继续在全球两个最重要市场--美国和中国表现良好，”Barra在声明中称，“我们将凭借在这些国家的优势来重组，并在其他地区进行必要的投资来实现盈利性增长。”

接替Ammann财务长职位的ChuckStevens在一场由德意志银行举办的汽车业分析师会议中表示，通用汽车今年在中国与合资伙伴推出的新车及升级车种将有17款之多，当中包括凯迪拉克ATS。

Stevens表示，通用去年在中国出售了310万辆“非常赚钱”的汽车，且预料2014年销量将再度增长。他称今年利润率可能持平，但公司预期2015年营收和获利转佳。

中国的成长将有部份是因公司拉抬凯迪拉克品牌所带动。通用汽车预期凯迪拉克的中国销售将在未来两年倍增，2015年销售将达10万辆。

欧洲对于通用而言仍是一大软肋。2013下半年，该公司缩减欧洲当地亏损并提高营收。Stevens指出，在雪佛兰品牌退出欧洲后，通用旗下的欧宝(Opel)事业预期今年销量及市占率将温和增长。

然而通用汽车欧洲事业的财务表现可能进一步恶化，有部份是因为俄罗斯的币值波动，以及欧宝将关闭德国波鸿(Bochum)工厂的相关成本。

Ammann称，通用汽车预计第一季税前获利将低于正常水准，因为列支重组费用以及推出美国新款车，其中包括雪佛兰Silverado和GMC Sierra重型皮卡，以及改型后的雪佛兰、GMC和卡迪拉克大型SUV。他对记者称，多数重组费用与去年公布的声明有关。

通用汽车预计2014年资本支出为75亿美元，并将支出约39亿美元购回余下A类股票。此外还将向股东恢复派发普通股股息，约为18亿美元。

Stevens称，尽管北美和部分国际业务持续面临风险，但该公司2015年“有望”实现10%甚至更高的税前利润率。

Stevens表示，销售放缓及促销力度升高将令美国市场车价和利润率承受更多压力。但他承认利润丰厚的大型卡车市场有“很大变数”。在这个市场中，通用汽车旗下的Silverado和Sierra将在今年稍后与福特汽车(F.N)改型车款F-150展开争夺。

Stevens称，2013年通用汽车南美业务连续第二年录得获利，但委内瑞拉和阿根廷市场持续动荡，构成财务风险。

通用汽车周三在纽约证交所收低0.64美元，或1.6%，报39.38美元。(完)

(编译 张明钧/许娜/于春红; 审校 戴素萍/张涛/李爽/郑茵)

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