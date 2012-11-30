中国称将考虑美国联合海军演习邀请

中国国防部周四称，中方正积极考虑美国对中方参加美国主导的环太平洋联合海军演习的邀请。今年的环太平洋联合海军演习已经在夏威夷附近海域举行，涉及超过22个国家，包括俄罗斯、日本和印度等。下一次演习将於2014年举行。图为中国和美国国旗。路透