朱光耀称中美将于近期交换负面清单

中国财政部副部长朱光耀称，中美两国将于本月或下月交换“负面清单”，以加快中美双边投资协定谈判。负面清单指的是限制外资投资的行业板块，一直是中美贸易关系的“痛点”。美国财政部长雅各布·卢上月称，中国缩减负面清单“至关重要”。朱光耀称，他预计今年9月中国国家主席习近平访美期间，双边投资协定谈判将取得重大进展。路透