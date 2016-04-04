中国未能在最后期限之前向美国提交投资协议“负面清单”

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透华盛顿4月1日 - 美国官员和中国贸易观察人士周五表示，中国未能在自己设定的3月底最后期限之前提交新的投资协议负面清单。
中国未能提交新的“负面清单”，这可能会使中美两国更加难以在美国总统奥巴马1月离任之前完成双边投资协议谈判。
“我们本周没有收到中国修订后的负面清单，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)发言人在公告中称。“中美谈判团队继续密切接触，致力于达成高标准的双边投资协议，这是总统奥巴马和中国国家主席习近平去年9月达成的共识。”
美国行业组织曾表示，中国想让经济中的太多领域对美国投资关闭。而中国政府则抱怨，美国总是单挑出一些中国公司和投资者作为国家安全审查的对象。
本月稍早，美国贸易代表办公室(USTR)发言人表示，第三次交换负面清单将是双方谈判中的一个重要里程碑。
“为促进谈判取得进一步进展，并最终达成协议，中国将需要大幅缩小其拟议的负面清单范围，表明中国极大程度地开放投资市场，并解决其他关键问题，”该发言人称。(完)
(编译 王颖；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。