中国未能在最后期限之前向美国提交投资协议“负面清单”

路透华盛顿4月1日 - 美国官员和中国贸易观察人士周五表示，中国未能在自己设定的3月底最后期限之前提交新的投资协议负面清单。

中国未能提交新的“负面清单”，这可能会使中美两国更加难以在美国总统奥巴马1月离任之前完成双边投资协议谈判。

“我们本周没有收到中国修订后的负面清单，”美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)发言人在公告中称。“中美谈判团队继续密切接触，致力于达成高标准的双边投资协议，这是总统奥巴马和中国国家主席习近平去年9月达成的共识。”

美国行业组织曾表示，中国想让经济中的太多领域对美国投资关闭。而中国政府则抱怨，美国总是单挑出一些中国公司和投资者作为国家安全审查的对象。

本月稍早，美国贸易代表办公室(USTR)发言人表示，第三次交换负面清单将是双方谈判中的一个重要里程碑。

“为促进谈判取得进一步进展，并最终达成协议，中国将需要大幅缩小其拟议的负面清单范围，表明中国极大程度地开放投资市场，并解决其他关键问题，”该发言人称。(完)