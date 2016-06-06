（更正）汪洋称下周将提出中美投资协定的负面清单

（更正：因译文有误，第二段改为“提出大举减少禁入行业数量的负面清单”，非“提出负面清单将大举减少禁止行业的数量”）

路透北京6月6日 - 中国国务院副总理汪洋周一表示，中国将于下周提出中美双边投资协定的的“负面清单”。

汪洋是在目前于北京举行的中美战略与经济对话开幕式上发表上述谈话。美国官员先前表示，提出大举减少禁入行业数量的负面清单，对于达成协议至为重要。(完)