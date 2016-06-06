（更正）汪洋称下周将提出中美投资协定的负面清单

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
（更正：因译文有误，第二段改为“提出大举减少禁入行业数量的负面清单”，非“提出负面清单将大举减少禁止行业的数量”）
路透北京6月6日 - 中国国务院副总理汪洋周一表示，中国将于下周提出中美双边投资协定的的“负面清单”。
汪洋是在目前于北京举行的中美战略与经济对话开幕式上发表上述谈话。美国官员先前表示，提出大举减少禁入行业数量的负面清单，对于达成协议至为重要。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。