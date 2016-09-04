中美投资协定谈判交换了第三次负面清单改进出价--新华

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月4日 - 新华社周日援引中国商务部称，中美双方在北京举行第28轮中美投资协定谈判期间，交换了第三次负面清单改进出价。双方还就文本遗留问题进行了深入谈判，并在重要议题上达成共识。
新华援引商务部新闻发言人孙继文称，8月21日至28日，中美双方在京举行第28轮中美投资协定谈判。8月29日至9月3日，双方继续通过团长会议、小范围会谈等方式举行了一系列密集磋商，推动谈判取得重大进展。
“这体现了双方通过谈判创建非歧视、透明、开放的投资体制的共同目标，”孙继文称，“双方将继续密集推动谈判，加快工作节奏，为达成一项互利共赢、高水平的投资协定而努力。”
中国商务部6月表示，在第25轮中美投资协定谈判中，中美双方交换了第二轮负面清单改进出价，并就各自改进出价进行了磋商。
(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。