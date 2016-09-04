中美投资协定谈判交换了第三次负面清单改进出价--新华

路透北京9月4日 - 新华社周日援引中国商务部称，中美双方在北京举行第28轮中美投资协定谈判期间，交换了第三次负面清单改进出价。双方还就文本遗留问题进行了深入谈判，并在重要议题上达成共识。

新华援引商务部新闻发言人孙继文称，8月21日至28日，中美双方在京举行第28轮中美投资协定谈判。8月29日至9月3日，双方继续通过团长会议、小范围会谈等方式举行了一系列密集磋商，推动谈判取得重大进展。

“这体现了双方通过谈判创建非歧视、透明、开放的投资体制的共同目标，”孙继文称，“双方将继续密集推动谈判，加快工作节奏，为达成一项互利共赢、高水平的投资协定而努力。”

中国商务部6月表示，在第25轮中美投资协定谈判中，中美双方交换了第二轮负面清单改进出价，并就各自改进出价进行了磋商。