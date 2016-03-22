中国副财长朱光耀称中美之间没有汇率调整的秘密协议

中国财政部副部长朱光耀周二表示，中国经济有稳固的基础，也会继续保持这样稳步的增长。他并称，“我可以负责任地说，中美之间没有汇率调整的秘密协议。”他在北京举行的G20与全球金融稳定论坛上谈及资本外流的问题时称：“我们知道有一些挑战，最近的金融市场的紧张情绪并没有正确反映经济基本面。中国经济有政策来引导经济走向正轨。”路透