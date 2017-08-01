焦点：中国反驳特朗普就朝鲜问题的批评言论 称各方需共同努力

路透北京7月31日 - 朝鲜进行最新的导弹试射活动后，美国总统特朗普发表推文称对中国“非常失望”。中国周一对此批评做出反驳，称问题不是出在中国方面，各方需共同努力找到解决方案。

美国和日本认为中国应当作出更多努力来约束朝鲜，中国对美日这样的批评越来越恼火。中国是朝鲜最密切的盟友，但中国当局也对朝鲜不断的核及导弹试验活动感到愤怒。

朝鲜周六表示，再度成功试射一枚洲际弹道飞弹，证明具有攻击美国本土能力，这引来美国总统特朗普的严重警告，以及中国方面的责难。

智库国际战略研究所周一报告称，朝鲜这次最新试射导弹的视频画面显示，该枚导弹似乎在落地之前就解体了，显示朝鲜可能尚未掌握核弹头导弹的再入大气层技术。

日相安倍晋三周一与特朗普通电话，两人均同意有必要对朝鲜采取更多行动。两人通话数小时前，美国驻联合国大使称美国“对朝鲜话已说完”。

白宫在美日两国领袖通电话后发表声明称，安倍与特朗普均认为，对美国、日本、韩国以及其他无论远近的国家而言，朝鲜都构成了严重且日益直接的威胁。

该声明称，特朗普“重申我们坚定的承诺”，将“动用美国的一切力量”来保护日本及韩国免于任何攻击。

特朗普周六在朝鲜导弹试射后发推文称，他对中国“非常失望”，中国从与美国的贸易中获利，但在朝鲜问题上却没有为美国做“任何事”，他不会再允许这样的事情继续发生。

周一在被记者问道计划如何应对朝鲜时，特朗普在内阁会议开始时表示，“我们将会处理朝鲜...它会得到处理的。”

中国外交部在回应特朗普推文而给路透的声明中称，朝鲜核问题的出现不是因为中国，需要每个人一起来寻求解决办法。

俄罗斯周一称，在朝鲜最近一次导弹试射后，美国和其他国家试图“将造成这样局面的责任推卸给俄罗斯和中国”。

“美国和其他一些国家试图将责任推卸给俄罗斯和中国，几乎是在责备俄中纵容朝鲜的导弹和核野心，这在我们看来是无的放矢，”俄罗斯外交部在声明中称。

中国常驻联合国代表刘结一周一在纽约表示，应该主要由美国和朝鲜来缓解朝鲜半岛的紧张局势，而不是中国；各方应该努力恢复对话谈判，以终止朝鲜核武器和导弹计划。

刘结一在中国7月完成联合国安理会轮值主席任务的记者会上说，美国和朝鲜“对维持事态进展并开始朝正确方向迈进负有主要责任，而不是中国”。

“不论中国能力如何，中国的努力都不会取得实际效果，因为它取决于这两个主要当事方，”刘结一表示。

中国商务部副部长钱克明在记者会上表示，朝鲜问题和中美贸易不能混为一谈。

朝鲜的多数贸易都是与中国进行的。中国多次表示其严格遵守联合国关于朝鲜的决议，并称美国的单边制裁对于解决问题没有益处。

美国驻联合国大使黑利在声明中表示，中国必须决定是否愿意支持就周五的导弹试射行为加强对朝鲜制裁。

黑利表示，如果不明显加大针对朝鲜的国际压力，任何新的联合国安理会决议都毫无价值。黑利还表示，日本与韩国也需要采取更多努力。

安倍在与特朗普通电话后对记者表示，面对朝鲜单方面“加剧局势”的行动，国际社会寻求和平解决朝鲜问题的努力尚未取得成果。

“国际社会，包括俄罗斯与中国在内，需要认真对待这个问题并加大压力，”安倍表示。他说日本与美国将向具体行动方向努力，但他没有细说。

日本内阁官房副长官萩生田光一对记者表示，安倍与特朗普没有讨论针对朝鲜的军事行动，也没讨论朝鲜什么行动才是越过“红线”。

美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力。五角大厦表示，出动B-1B轰炸机是为了回应朝鲜此次试射活动及其7月3日发射“火星-14”火箭的行为。根据声明稿，B-1B轰炸机是由关岛空军基地起飞，并有日本及韩国战斗机加入演习。

“朝鲜仍然是对地区稳定的最迫切威胁，”太平洋空军司令Terrence J.O'Shaughnessy在声明中称。

“如果接到指示，我们准备在我们选定的时间和地点，以迅速、致命且压倒性的武力做出反应。”(完)