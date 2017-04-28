中国外交部称中方望与美国一起解决朝鲜问题 和平方式是唯一途径

英国曼彻斯特一家购物中心传出“巨响” 人群已被疏散--目击者
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透北京4月28日 - 中国外交部周五表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。
外交部发言人在例行记者会上拒绝对倘若朝鲜再次进行核试验，中国将如何应对的问题予以置评，并称中国坚决反对台湾同与中国建交的国家有任何官方交流。
中国外交部长王毅此前表示，当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险，中方提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议同俄方有关建议不谋而合，双方可继续就解决半岛核问题的路线图保持密切沟通。(完)
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
路透巴黎5月23日 - 英国曼彻斯特一场演唱会发生自杀式攻击之后，法国总理菲利普(Edouard Philippe)周二呼吁民众加强警戒，他形容该攻击事件是“可憎的犯罪行为”。