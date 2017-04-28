中国外交部称中方望与美国一起解决朝鲜问题 和平方式是唯一途径

路透北京4月28日 - 中国外交部周五表示，化解朝鲜半岛问题的关键并不在于中国，和平方式是解决朝鲜问题的唯一途径，中国希望和美国一起努力解决朝鲜问题。

外交部发言人在例行记者会上拒绝对倘若朝鲜再次进行核试验，中国将如何应对的问题予以置评，并称中国坚决反对台湾同与中国建交的国家有任何官方交流。

中国外交部长王毅此前表示，当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险，中方提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议同俄方有关建议不谋而合，双方可继续就解决半岛核问题的路线图保持密切沟通。(完)