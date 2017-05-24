中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题

路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。

一般情况下，中美就新制裁举措进行磋商后，联合国安理会其他13个理事国才会介入。特朗普政府一直在积极敦促中国遏制朝鲜，警告如果平壤方面坚持其武器发展计划，美国将会考虑所有选择。

周二有记者问及中国政府是否在与华盛顿当局磋商可能采取的新制裁措施，中国常驻联合国代表刘结一表示，当前形势下应该怎么做要由安理会决定，中国正在与其他成员国密切合作。

此前安理会就朝鲜周日试射中程弹道导弹一事召开了闭门会议。平壤方面表示，试射导弹完全符合技术要求，现有可能大规模生产。但美国官员对其进展程度表示怀疑。

刘结一表示，最为重要的是全面实施安理会决议；同时应采取行动缓解紧张气氛、避免危机升级，并设法通过对话实现无核化。

刘结一称，当前形势下不存在无法对话的理由，这需要政治决心。(完)