中美启动上海洋山港合作 阻止核物质非法贩运

研究显示特朗普签署的入境禁令影响赴美国旅行需求
研究公司ForwardKeys基于对全球主要航班预订系统数据的分析指出，预订未来三个月入境美国航班的数量同比增加2.3%。
路透上海12月7日电---中美两国周三启动上海洋山港辐射检测系统，以阻止核物质非法贩运。
美国国家核安全署在声明中称，上述系统的设备将能检测集装箱内是否含有核和其他放射性物质。
该署署长达戈斯蒂诺（Thomas D'Agostino）在上海讲话称："这个港口以真实、重要和象征性的方式展示了，中国政府对于检测核物质、打击核恐怖主义的承诺。"
这是美国国家核安全署"特大型港口计划"的一部分，该计划希望，到2018年将有百逾个海港安装辐射检测装置，能对全球约一半货运进行扫描。
迄今，全球已有34个港口安装了这一设备。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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