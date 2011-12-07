中美启动上海洋山港合作 阻止核物质非法贩运

路透上海12月7日电---中美两国周三启动上海洋山港辐射检测系统，以阻止核物质非法贩运。

美国国家核安全署在声明中称，上述系统的设备将能检测集装箱内是否含有核和其他放射性物质。

该署署长达戈斯蒂诺（Thomas D'Agostino）在上海讲话称："这个港口以真实、重要和象征性的方式展示了，中国政府对于检测核物质、打击核恐怖主义的承诺。"

这是美国国家核安全署"特大型港口计划"的一部分，该计划希望，到2018年将有百逾个海港安装辐射检测装置，能对全球约一半货运进行扫描。

迄今，全球已有34个港口安装了这一设备。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。