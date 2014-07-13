中美就战略石油储备合作签署初步协议

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京7月11日 - 中国国家能源局称，中美两国签署初步协议，在战略石油储备方面展开合作。这标志着全球两大石油消费国之间在这一问题上首次携手。
美国能源部周五在一份声明中称，根据协议，美国能源部和中国国家能源局将共享石油库存相关技术、管理和政策方面的信息。
中国国家能源局周四晚间在官网上称，美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)在访华期间和能源局局长吴新雄签署了这项协议。
两个能源机构每年将轮流在这两国举行年度技术会议。
“这些活动将使两国互相了解彼此的体系和决策，有利于在全球石油供应遇到的问题时做出有效回应，”美国能源部称。
确保充足的应急石油库存对中国意义更大。去年，中国超越美国成为全球最大石油净进口国。在中国原油总需求中，约有57%靠海外采购来满足。
尽管中国并非国际能源署(IEA)成员国，但IEA长期以来敦促中国在共享库存数据方面增加透明度。
中国计划最终能够达到经济合作暨发展组织(OECD)的石油库存要求，即达到90日的净进口量。
中国石油天然气集团公司(CNPC)的研究机构1月估计，截止2013年底，中国共有1.41亿桶石油的储备空间。这大致相当于中国22日的净进口量。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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