中美就战略石油储备合作签署初步协议

路透北京7月11日 - 中国国家能源局称，中美两国签署初步协议，在战略石油储备方面展开合作。这标志着全球两大石油消费国之间在这一问题上首次携手。

美国能源部周五在一份声明中称，根据协议，美国能源部和中国国家能源局将共享石油库存相关技术、管理和政策方面的信息。

中国国家能源局周四晚间在官网上称，美国能源部长莫尼兹(Ernest Moniz)在访华期间和能源局局长吴新雄签署了这项协议。

两个能源机构每年将轮流在这两国举行年度技术会议。

“这些活动将使两国互相了解彼此的体系和决策，有利于在全球石油供应遇到的问题时做出有效回应，”美国能源部称。

确保充足的应急石油库存对中国意义更大。去年，中国超越美国成为全球最大石油净进口国。在中国原油总需求中，约有57%靠海外采购来满足。

尽管中国并非国际能源署(IEA)成员国，但IEA长期以来敦促中国在共享库存数据方面增加透明度。

中国计划最终能够达到经济合作暨发展组织(OECD)的石油库存要求，即达到90日的净进口量。

中国石油天然气集团公司(CNPC)的研究机构1月估计，截止2013年底，中国共有1.41亿桶石油的储备空间。这大致相当于中国22日的净进口量。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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