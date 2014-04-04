美地产网站携手乐居 欲借中国客户海外购房东风

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港4月3日 - 美国房地产信息公司Zillow 计划与中国的一家房地产中介企业合作，以利用中国内地客户对美国楼市日益增长的投资兴趣。中国内地客户去年是美国楼市的第二大外国买家。

总部位于西雅图的Zillow在周四的声明中表示， 公司已经与北京怡生乐居信息服务公司(Beijing Yisheng Leju Information Services)签署协议。根据协议，双方将在中国推出一个联合品牌网站，该网站提供中文服务，但由Zillow负责运营。

该网站将在今年夏天正式运营，让乐居的用户得以了解美国房地产市场数据。

随着中国国内主要城市楼价的飙升，中国个人投资者和机构投资者日渐在海外房地产寻求机会。根据房地产咨询公司第一太平戴维斯的数据，仅去年一年，就有总计115亿美元投资到海外房地产市场。

第一太平戴维斯称，英国是中国内地客户最热门的房地产投资目的地，2013年的投资额为26亿美元，美国紧缩其后，投资额为23亿美元。

根据Zillow的数据，截止到2013年3月，中国买家平均斥资42.5万美元用于在美购房，据悉其中有69%的交易是全款购买。

中国的房地产开发商一直在积极投资海外，以迎合中国买家的需求，并力求实现资产多元化。