中国政府就美对华第二起光伏双反案终裁表示严重关切

路透北京12月17日 - 针对美国商务部宣布对中国光伏产品反倾销、反补贴调查的肯定性终裁，中国商务部周三表示，中国企业对此强烈不满，中国政府对此表示严重关切，这将进一步加剧两国间的光伏产品贸易争端，严重损害了两国产业的贸易与合作。

商务部网站新闻稿援引贸易救济调查局负责人指出，美方在已对中国同类光伏产品采取反倾销、反补贴措施的情况下，再次进行“双反”调查并做出征税裁决，拟实施更加不合理的限制措施，是滥用贸易救济措施，损害了中国企业的合法权益，违反了美国承担的遵守世贸规则的义务。

“中方敦促美方慎重考虑美方裁决造成的严重后果，严格遵守国际规则，采取负责任的态度与行动妥善处理贸易摩擦。同时，中方将考虑在WTO框架内和美国司法体系中行使权利、维护自身利益。”该负责人指出。

该负责人强调，光伏产业是关系全球可持续发展的战略新兴产业，妥善处理光伏产品贸易摩擦，推动各国产业加强对话与合作，有助于全球新能源领域的健康发展。

美国此前确认，将对来自中国大陆和台湾的太阳能产品征收新的进口关税，之前该国商务部认定，在美国市场销售的太阳能板与电池价格过于低廉。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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