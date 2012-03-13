中国准备应对美国稀土诉讼--新华

香港政府料今年GDP增速加快至2-3% 推出规模351亿港元纾缓措施（更新版）
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
路透北京3月13日电---新华社周二报导援引中国工业和信息化部称,中国正准备应对美国及其他国家针对稀土问题向世界贸易组织(WTO)提出的诉讼.
工信部部长苗圩对新华表示,"我们对他们向WTO提出诉讼的决定感到失望……,同时,我们正积极准备应对,若他们提出诉讼,我们会做出解释".
据法新社报导,美国政府周二将针对中国限制稀土出口向WTO提出新的贸易诉讼.一匿名白宫政府高管称,美国将联合欧盟和日本於周二向WTO提出贸易诉讼请求,白宫将在周二公布声明.
中国政府设定的2012年稀土出口配额为30,000吨,与2011年持平.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，预测2017年本地生产总值（GDP）增速将略加快至2-3%；并将推出总规模351亿港元的税务和短期纾缓措施，连同其他的支出，料可为今年GDP提供1.1%的提振作用。
路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引业内人士获得的央行草拟的监管金融机构资管业务的相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。
路透北京2月22日 - 中国银监会周三称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。