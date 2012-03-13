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中国财经 | 2012年 3月 13日 星期二 18:24 BJT

中国准备应对美国稀土诉讼--新华

路透北京3月13日电---新华社周二报导援引中国工业和信息化部称,中国正准备应对美国及其他国家针对稀土问题向世界贸易组织(WTO)提出的诉讼.

工信部部长苗圩对新华表示,"我们对他们向WTO提出诉讼的决定感到失望……,同时,我们正积极准备应对,若他们提出诉讼,我们会做出解释".

据法新社报导,美国政府周二将针对中国限制稀土出口向WTO提出新的贸易诉讼.一匿名白宫政府高管称,美国将联合欧盟和日本於周二向WTO提出贸易诉讼请求,白宫将在周二公布声明.

中国政府设定的2012年稀土出口配额为30,000吨,与2011年持平.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 乔艳红

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