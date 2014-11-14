香港《信报》：中美新型大国关系 对抗合作皆不可免

（11月14日社评）

美国总统奥巴马在北京展开国事访问，与国家主席习近平进行世所关注的「习奥会」，闲庭信步夜游中南海，达成一连串协议，表面上成果丰硕，但实际上中美关系仍然充满暗涌，说是暗战不为过。

中美两国元首会谈时间总计超过七小时，各项协议之中比较有突破性的是温室气体减排所达成的共识。在《中美气候变化联合声明》之中，美国宣布2025年前将二氧化碳排放量降低26%至28%，中国承诺到2030年停止增加二氧化碳排放，非化石燃料的全国使用比重提升至20%。

除此之外，中美两国在高科技产品消除关税的谈判亦取得突破，这项协议将有利美国高科技产品对华出口，因此有评论认为这是习近平向奥巴马「送礼」。

针对中美携手反恐，共同打击伊斯兰国（IS）极端武装组织在内的种种协议，新华社引述奥巴马在联合记者会表示，愿与中方共同构建「新型大国关系」。

所谓新型大国关系，原创者正是习近平，他在2012年首次向美方提出，核心思想是中美两个大国应该互相包容与尊重，不冲突、不对抗，互惠互利达至双赢，超越人类史上但凡某国崛起，既成大国的旧强权必视之为威胁的传统，免再陷入最终诉诸战争解决矛盾的窠臼。

事实上，就在这次亚太经合组织会议，中美之间的对抗性已跃然纸上，中国力推亚太自由贸易区（FTAAP），美方则倡导排除中国在外的泛太平洋伙伴协定（TPP）。

中美之间不对抗是不可能的，比较贴近现实的愿景是一边对抗一边合作，正如奥巴马所言，太平洋宽广得足以容纳两个大国。在这样的背景之下，作为美国盟友的日本，对华表现得反反覆覆将会是未来的常态。安倍晋三周一在北京终于和习近平会面，声称愿意落实上周五双方达成的四点共识之后，日本外相岸田文雄却公开表示，中日的四点共识，不具法律约束力，并不带有国际承诺，更再次否定钓鱼岛主权存在争议。简单来说，中美合作的时候，日本也许比较温驯；中美对抗的时候，日本也会趁势对北京不客气。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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