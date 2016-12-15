分析：中国将拿美国汽车商开刀 对特朗普台湾立场还以颜色

路透华盛顿/北京12月14日 - 中国计划对被控价格垄断的美国汽车厂商开罚，表明如果美国总统当选人特朗普颠覆了中美两国数十年来的关系，中国可能将还以颜色。

特朗普主张美国不需要受到“一个中国”政策的约束。这番主张将令美中关系的根基受损。

鲜有人预期，意见不一将会导致公然的军事对抗，甚至也不会爆发某种经济战。特朗普在总统大选竞选期间，曾扬言最高向中国进口商品课征45%的关税，许多人担心此举将引爆经济战。

然而如果特朗普在台湾问题上施压，崛起的中国有各种方式可以强硬回击。分析师表示，台湾是美中关系最敏感的部分。

中国日报周三报道引述国家发展和改革委员会反垄断局局长张汉东的谈话称，中国很快就会对美国汽车制造商的垄断行为开罚，但未点名是哪家业者。尽管该官员称，大家不应该对这件事有不当的解读，通用汽车和福特汽车的股价还是应声下跌。

汽车业消息人士对路透表示，在特朗普最近发表这番言论之前，就已经在进行具体的调查。

但在公布正式开罚决定前，报道只说是一家美国汽车厂商，这种公布方式让人怀疑，官方可能在利用该案向未来的特朗普政府发出警告。

特朗普的发言人Jason Miller周三表示，特朗普团队已获悉该报道，但现在评论还为时尚早。

国会民主党的一位助手在华盛顿表示，中国处罚该汽车厂商的威胁是“尖锐地提醒”特朗普，“他们也有牌可打，如果他认为他可以就台湾、贸易和朝鲜等问题进行讨价还价，似乎美国是全球唯一的超级大国，那么他需要三思而行。”

中国国家发改委未回复路透有关置评中国日报报道的要求。中国外交部表示，不了解该案详细情况。

被问及中国是否借此事对特朗普有关涉台言论进行报复时，中国外交部发言人耿爽称：“中方欢迎包括美国企业在内的外国企业在华投资经营，同时它们也必须遵守中国的法律法规，这一点是非常明确的。”

给波音(Boeing)(BA.N)和通用电气(GE.N)等其他在中国有着巨大利益的美国企业施压，或将成为最明显的报复工具之一，另外还有在中国市场准入方面采取新的限制。美国在华商业利益规模估计超过5,000亿美元。

专家表示，中国不太可能扩大经济方面的报复，比如大规模抛售其所持1.16万亿美元的美国债券，首先是因为这样做会令中国持有的美国债券投资贬值，再者是因为这可能加速资本外逃。

中国当局可能加速军事扩充、在台湾附近进行海军演习、暂停在伊朗和朝核问题上的合作。

“‘一个中国’政策是中国的核心利益所在...中国准备尽全力捍卫该政策，”Albright Stonebridge Group咨询部门高级副总裁Eric Altbach说道，他曾担任美国负责中国事务的副助理贸易代表。

**不平稳的第一年？**

美国一位要求匿名的官员称，奥巴马政府内部一致认为，因接听台湾领导人电话而激怒中国的特朗普，并没有充分意识到他对“一个中国”政策的质疑有可能招致中国的激烈反应。

这位官员并称，希望到特朗普从奥巴马手中接过政权时，他会意识到中国已经在经济、外交和军事方面取得长足进步，在如此重要的原则问题上挑战北京，实属不明智之举。

一位前美国高官则持有更为悲观的看法。

“特朗普已基本保证他上任后的第一年，对中关系将会是好斗、竞争的，问题只在于关系会变得有多差，”他表示，“中国目前已基本备好了报复清单。

美国的中国问题专家称，事情至少可能有三个发展方向。第一，特朗普可能选择对华政策倒退，就像前美国总统布什(布希)(George W. Bush)那样。

第二，特朗普继续质疑“一个中国”政策，但不付诸具体行动；第三，也是美国官员认为过去及现在都不太可能发生的情况，就是偏向军事对峙。

在被问及特朗普针对“一个中国”的立场是否会引发军事行动时，一位与中国政府领导层有联系的消息人士告诉路透，“我们会先观察特朗普就职总统后的言行。”(完)