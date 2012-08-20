中国称美国可再生能源产业部分扶持政策违反世贸规定

路透北京8月20日电---中国商务部周一公告关於对美国可再生能源产业的部分扶持政策及补贴措施贸易壁垒调查的最终结论,要求美方取消被调查措施中与世界贸易组织相关协定不符的内容,给予中国可再生能源产品公平待遇.

商务部网站刊登的新闻稿称,经调查商务部最终认定,美国华盛顿州"可再生能源生产鼓励项目"等六项被调查措施构成世界贸易组织《补贴与反补贴措施协定》第3条的禁止性补贴,违反了世界贸易组织《补贴与反补贴措施协定》第3条和《1994年关税与贸易总协定》第3条的有关规定,对正常国际贸易造成扭曲,构成对中国可再生能源产品对美出口的贸易壁垒.

公告指出,根据《对外贸易壁垒调查规则》规定,中国商务部将依法采取相关措施,要求美方取消被调查措施中与世界贸易组织相关协定不符的内容.

2011年11月25日,应中国机电产品进出口商会和中华全国工商业联合会新能源商会的申请,商务部依据《对外贸易法》和商务部《对外贸易壁垒调查规则》的规定,对美国可再生能源六项扶持政策及补贴措施发起贸易壁垒调查.2012年5月24日,商务部公布了上述调查的初步结论.

中美两国今年以来贸易摩擦不断,今年7月底,美国宣布对产自中国的风力涡轮机塔架实施第二轮惩罚性关税,加剧了中美两国在可再生能源领域的紧张关系.(完)

欲了解更多详情,请点选中国商务部(www.mofcom.gov.cn)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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