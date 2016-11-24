中美同意联合国制裁朝鲜 俄罗斯推迟表态--外交人士

路透联合国11月23日 - 联合国安理会高级外交人士周三表示，美国和中国已就联合国针对朝鲜9月进行的核试验实施新制裁达成一致，但俄罗斯推迟就决议草案表态。

这位要求匿名的外交人士认为，中国可能劝说俄罗斯同意新的制裁举措，安理会15个成员国最早可能在下周就草案进行投票表决。

自朝鲜9月9日进行第五次也是规模最大的一次核试验以来，美国和中国一直在协商新的制裁朝鲜的安理会决议草案。

草案文本最近已提交给其他三个具有否决权的常任理事国--英国、法国和俄罗斯。(完)