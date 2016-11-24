中美同意联合国制裁朝鲜 俄罗斯推迟表态--外交人士

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透联合国11月23日 - 联合国安理会高级外交人士周三表示，美国和中国已就联合国针对朝鲜9月进行的核试验实施新制裁达成一致，但俄罗斯推迟就决议草案表态。
这位要求匿名的外交人士认为，中国可能劝说俄罗斯同意新的制裁举措，安理会15个成员国最早可能在下周就草案进行投票表决。
自朝鲜9月9日进行第五次也是规模最大的一次核试验以来，美国和中国一直在协商新的制裁朝鲜的安理会决议草案。
草案文本最近已提交给其他三个具有否决权的常任理事国--英国、法国和俄罗斯。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)