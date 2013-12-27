中美需明确行为准则 避免摩擦失控

中国军方和美国及其盟国之间缺乏详细的行为准则，这令人们担心亚洲海域和空域的误判或摩擦失控。中国向来反对他方在其专属经济区及上空进行军事侦察，而美国等国家则称这是国际空间，因此可以进行常规军事活动。图为2012年9月5日，中美联合新闻发布会上的中国和美国国旗。路透。