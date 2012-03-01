中国去年成为美国证券最大持有国

路透华盛顿2月29日电---美国财政部周三公布,截至2011年6月30日,全球海外投资者总计持有12.52万亿美元的美国证券,其中中国所占份额最大,持有大约1.72万亿(兆)美元证券.

日本位列第二,持有价值1.59万亿的股票及长短期债券.

美国财政部正在调整有关海外投资者持有美国公债数据的收集方式,希望向持有这些证券的托管方取得进一步信息,以便更准确了解事实上是哪些国家在持有证券.

美国财政部数据亦表明,截至2011年6月30日中国持有美国公债的规模超出预期.美国财政部称,按照新的报告标准,至2011年中,中国持有公债规模为1.31万亿美元,并非1.17万亿.

到2011年底,中国持有的美国公债价值1.15万亿美元.

美国财政部将於4月30日提供有关外国投资者持有美国证券的进一步细节.财政部将要求为外国买家持有美国证券的托管方报告资产组合上的变动,而不再单纯依赖经纪公司和交易商.

这一改变解决了某些国家通过代理机构购买并持有美国证券的问题,使财政部可以更清楚地掌握,哪些国家事实上持有美国公债.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

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