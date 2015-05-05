中国持有美国证券类资产迅速下降

美国官方最新发布的报告显示，截止去年6月末，中国共持有美国各类证券资产为1.82万亿美元，为仅次日本的全球第二大美国证券资产持有人。但该数据仅相当于当期央行外汇储备的46%，远低外界的预估。自金融危机以来，中国外汇储备投资一直畅导多元化的概念，数据显示外汇多元化的成效已十分明显。路透