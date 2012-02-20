中国与美国签署创纪录大豆采购协议

路透芝加哥2月17日电---本周访美的中国贸易代表团与美方签署协议,将购买创纪录数量的美国大豆,此时正值南美大豆出口国遭遇严重乾旱,致使作物大幅减产.

美国大豆出口协会(U.S. Soybean Export Council)周五称,中方代表团签署了1,340万吨、价值67亿美元的大豆采购协议,占中国今年逾5,500万吨大豆进口量的四分之一.

该协会称,其中包括周三在爱荷华州签署的862万吨大豆采购协议,以及周五在洛杉矶签订的近480万吨协议.

上述协议是在中国国家副主席习近平访美期间签署,签约方包括中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)和负责粮食储备的中国储备粮管理公司(Sinograin),美方企业有Archer Daniels Midland(ADM.N)、邦基(Bunge)(BG.N)和嘉吉(Cargill)等公司.

该协议这些协议不算销售,但往往能形成最终销售.目前在库存偏低的情况下美国农户开始准备2012年度的作物种植,而南美遭遇旱情之後作物预计减产.

美国农业部(USDA)周五确认,向中国出售292万吨美国大豆.这创下了单日销售纪录,交易员称是周三签署销售协议的结果.这帮助芝加哥期货交易所(CBOT)大豆价格涨至四个月高位.

"这次的大豆采购只是正在形成的趋势的一个例证.随着中国经济扩张,需要进口更多的粮食,"Country Hedging的分析师Sterling Smith表示.

**中国需求强劲**

周五宣布的协议以目前价格计约为14亿美元.据美国农业部的数据,2011月1月12日创下的美国大豆销售前纪录高点是274万吨,也是售往中国.

"数量巨大,这说明中国在定价方面很认真,"位於美国艾奥瓦州德梅因U.S.Commodities的总裁Don Roose称,"对新季大豆销售而言是笔大数目."

中国进口商通常最早提前一年大规模订购大豆,因日益壮大的城市中产阶级对更高品质的食品需求加大.

到目前为止中国对美国未种植大豆提前订购规模远小於上年.但在未来几周和数月将出现更多新作大豆销售.

美国农业部数据显示,中国迄今已购入美国近300万吨2012/13年装船的大豆,上年同期则为超过510万吨.

美国农业部将在下周的年度展望会上公布2012/13年供需预估.许多分析师认为,中国将连续第九年增加对美国大豆的进口.

中国2011/12年的进口量预计为5,550万吨.民间机构曾预计,2012/13年进口量可能高达5,900万吨,甚至更高.

中国是美国的最大农业出口市场,去年采购总额达200亿美元.由於大宗商品价格趋疲,今年的销售额预计略微下降.(完)

--编译 李春喜/王翔琼;审校 吴云凌

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