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亚洲 | 2014年 3月 24日 星期一 16:27 BJT

中国要求美国对有关其入侵华为服务器的报导作出解释

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月24日 - 中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，中方希望美国对有关美国国家安全局入侵华为总部服务器的报导作出明确解释，并表示中方对报导所称的美国间谍行为感到严重关切。

《纽约时报》和德国《明镜》周刊周六援引美国国家安全局外包商前雇员斯诺登提供的机密文件，对上述间谍活动做了详细报导。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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