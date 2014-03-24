中国要求美国对有关其入侵华为服务器的报导作出解释

全球金市：金价下滑，因美元和股市小涨
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月24日 - 中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，中方希望美国对有关美国国家安全局入侵华为总部服务器的报导作出明确解释，并表示中方对报导所称的美国间谍行为感到严重关切。
《纽约时报》和德国《明镜》周刊周六援引美国国家安全局外包商前雇员斯诺登提供的机密文件，对上述间谍活动做了详细报导。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。