中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望--商务部

路透北京2月4日 - 就美国对华不锈钢板带材反倾销反补贴终裁，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军称，中方对美方连续对华钢铁产品裁出高额税率表示失望，对美方不公平的调查方法表示质疑。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，纠正错误做法；并将采取必要措施，维护企业公平权利。

商务部官网周六刊登其谈话称，在反倾销调查中，美方无视强制应诉企业提交的大量证据材料，仅以国有企业身份拒绝给予企业分别税率待遇，违反了世界贸易组织争端解决机构在相关案件中的裁决。

“在反补贴调查中，调查机关无视中国政府和企业的积极配合，在原材料补贴和出口信贷等项目上裁出高额税率。中国业界对美方做法及决定表示强烈不满。”王贺军称。

他并强调，当前钢铁行业面临困境的根本原因是全球经济复苏乏力、需求萎缩，需要各国携手合作、共同面对，以邻为壑的贸易保护行为不仅损害其他国家正当的出口权益，最终也将损害美国消费者和下游产业的利益。

此前美国商务部就对中国不锈钢板带材反倾销和反补贴调查作出终裁，裁定中国企业63.86%-76.64%的反倾销税率和75.6%-190.71%反补贴税率。

今年1月27日，欧委会对原产于中国的不锈钢管件产品亦做出反倾销调查终裁，并决定实施为期五年的反倾销措施，反倾销税率为30.7%-64.9%。（完）

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