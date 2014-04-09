香港《经济日报》：中美防长摆硬姿态 非求硬碰

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（4月9日社评）
美国国防部长哈格尔继访日时重申，钓岛属《美日安保条约》适用范围后，昨访华与中国国防部长常万全会面后的记者会上表示，中国无权单方面设东海防空识别区，一旦中日起争端，美国会协助日本。常万全亦不示弱，表示中国必要时会出动军队保护领土，警告美国不要纵容和支持日本。
两位国防部长针锋相对，似有不少火药味，实际上是否如此？美国要让日本继续挑衅北京，蓄意令东海升温？答案是未必如此。
其一，此次哈格尔访华，整体气氛其实不差，双方都释出善意。
其二，面对日本一再挑衅，北京固需摆明姿态，惟美国摆硬姿态却很可能非为撑日本，而是要在国际舞台上争回一点面子。
此因乌克兰事件上，背后明显有美国手影，惟事态发展不但不在美国控制内，还被俄罗斯总统普京赢尽，轻松吞并克里米亚，美国可说灰头土脸，被质疑其外交和霸权的决心与能耐。有传日本便游说美国，要提防北京仿效俄罗斯强占钓岛。
美国希望的是围堵中国，保住本身在亚太区的战略利益，而非与中国军事硬碰，故相信美国虽仍会扶持日本当亚洲的马前卒，但会着力勒住日本首相安倍，以免他对中国的过火行径拖美国下水。美国总统奥巴马缩短将启行的访日行程，便对日带有警示意味。
惟令人难安的仍是伺机生事的安倍，他代表的日本鹰派难忍日本衰落、地位被中国超越，不断有动作挑衅中国。美国要藉在钓岛示硬争回国际上的颜脸，有可能被安倍藉机操作，为中日关系煽风点火，相信此正是常万全昨警告美国要对日本行为保持警惕的底因，亦是中美关系风险所在。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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