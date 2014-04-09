香港《经济日报》：中美防长摆硬姿态 非求硬碰

（4月9日社评）

美国国防部长哈格尔继访日时重申，钓岛属《美日安保条约》适用范围后，昨访华与中国国防部长常万全会面后的记者会上表示，中国无权单方面设东海防空识别区，一旦中日起争端，美国会协助日本。常万全亦不示弱，表示中国必要时会出动军队保护领土，警告美国不要纵容和支持日本。

两位国防部长针锋相对，似有不少火药味，实际上是否如此？美国要让日本继续挑衅北京，蓄意令东海升温？答案是未必如此。

其一，此次哈格尔访华，整体气氛其实不差，双方都释出善意。

其二，面对日本一再挑衅，北京固需摆明姿态，惟美国摆硬姿态却很可能非为撑日本，而是要在国际舞台上争回一点面子。

此因乌克兰事件上，背后明显有美国手影，惟事态发展不但不在美国控制内，还被俄罗斯总统普京赢尽，轻松吞并克里米亚，美国可说灰头土脸，被质疑其外交和霸权的决心与能耐。有传日本便游说美国，要提防北京仿效俄罗斯强占钓岛。

美国希望的是围堵中国，保住本身在亚太区的战略利益，而非与中国军事硬碰，故相信美国虽仍会扶持日本当亚洲的马前卒，但会着力勒住日本首相安倍，以免他对中国的过火行径拖美国下水。美国总统奥巴马缩短将启行的访日行程，便对日带有警示意味。

惟令人难安的仍是伺机生事的安倍，他代表的日本鹰派难忍日本衰落、地位被中国超越，不断有动作挑衅中国。美国要藉在钓岛示硬争回国际上的颜脸，有可能被安倍藉机操作，为中日关系煽风点火，相信此正是常万全昨警告美国要对日本行为保持警惕的底因，亦是中美关系风险所在。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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