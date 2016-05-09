焦点：中概股回归热潮突遭政策冷风 证监会模糊表态预示窗口指导

路透上海5月9日 - 近期热炒壳资源及中概股回归不断升温，已成为中国资本市场的热门话题。不过随着上周市场传言的蔓延和中国证监会随后的模糊表态，为如火如荼的回归热潮泼了冷水，相关概念股也成了“烫手的山竽”短线被纷纷抛售。

由于注册制实施延后及战略新兴板的搁置，令壳资源成为近阶段资本市场紧俏商品，而中概股回归成为现阶段A股市场一个不错的注入资产来源。重组概念股近期遭到疯炒，投机泡沫越来越大，使得监管层不得不发声。

上周市场传言有关中概股回归将一律暂停，而随后证监会的相关表态显得较为模糊。业内人士指出，无论是借壳上市还是资产重组，均是市场化行为，证监会未来应该不会直接出面阻止，但是对投行进行窗口指导还是有相当大可能的。

“暂停的可能性并不大，重大资产重组或借壳都是市场化行为，很难一刀切地取消，证监会只是希望针对A股当前的炒作风险，适当降温。”独立投行人士香颂资本董事沈萌表示。

他说，目前正值MSCI是否将A股纳入国际指数的评审前夕，A股市场若出现过多行政性干预，将影响海外投资者进军A股市场的决策，因此较大可能是对国内券商进行窗口指导。

上海一投行人士指出，借壳上市标准目前已等同于首次公开发行（IPO），审核要求还是挺高的。只不过当前回归潮较为集中，无论是壳的估值还是注入资产的估值都相当高。为了抑制泡沫继续扩大，监管层可能会人为地踩一下刹车，例如要求中概股在拆除海外上市架构后，需经历一个完整会计年度才会注入A股公司，拉长中概股回归的周期。

针对近日传闻所说的中国证监会将暂缓在海外上市的红筹企业回到国内上市，证监会上周五回应表示，已经注意到相关舆情，目前正对这类企业通过IPO、并购重组渠道回归A股可能产生的影响进行深入研究。

证监会新闻发言人称，近三年已经有五家在海外上市的企业在退市后，通过并购重组回归A股。市场对此提出质疑，认为这类企业回归A股市场有较大特殊性，境内外市场存在的明显价差、壳资源炒作等现象应予以高度关注，证监会已注意到市场的这些反映。

此前，已有多起中概股回归案例出现，例如分众传媒(002027.SZ)以457亿元人民币估值借壳七喜控股，巨人网络拟借壳世纪游轮(002558.SZ)、如家酒店拟借壳首旅酒店(600258.SS)等，部分案例尚在等待监管层审核同意后实施。据初步统计，除五家已完成回归的中概股外，另外还有约30家中概股尚在回归路上。

**壳资源乱象**

近日在微信圈里狂转的一位金融人士评论称，前几年评估值在25亿元以下的借壳交易很多，中概股这些大家伙一回来，直接把4亿净利润以下、评估值在50亿元以下的资产扫出借壳市场，35亿以下的壳基本绝迹，越烂的上市公司越抢手，预期收益和胃口越高，严重扭曲市场资源配置。

“最近壳中介十分火，每个人都说有壳资源，甚至约壳公司高层见个面据说都要价几千万，你觉得这正常吗？”上述投行人士表示。

他对此十分苦恼：整个市场都相当浮躁，无论是PE（私募股权投资）基金，还是投资基金，都把中概股回归当成香饽饽，预期收益都是一倍起，但作为投行人士，他每每感觉这种资产估值已相当离谱了。

对于近阶段的壳资源热炒，沈萌认为这蕴含着三大风险：其一是壳资源价格一天一变，甚至一天几变，这使得壳资源股票非理性上涨及股价波动加剧，给中小投资者带来较大风险。

其二是借壳成本以亿元人民币为单位持续上涨，借壳方为保障其自身利益，势必会提高注入资产的估值并拔高标的资产的业绩承诺，但这些注水后的承诺往往实现不了，而且业绩承诺补偿的执行能力较弱。

其三是中概股私有化与重返A股上市的估值之间存在巨大差价，会诱使海外投资者提高其心理预期，令中概股私有化成本逐步提高，这部分成本最终仍会转嫁在A股投资者身上，这等于国内投资者在变相地补贴海外投资者。

如综艺股份(600770.SS)上周公告称拟以101亿元估值收购中星技术，而中星微电子当时私有化退市时估值仅29.3亿元，估值提升了近2.5倍。

**壳概念股短空长多**

华西证券首席策略分析师曹雪峰表示，受政策面影响，壳资源股短期受市场情绪影响，股价明显回调。

他指出，如果注册制改革今年难以推出，那么IPO“堰塞湖”很难消除，光目前八百家左右的拟申请IPO公司需要至少两年才能全部消化，这还未考虑未来的增量部分。因此既使现在重组政策可能收紧，但壳资源还是有价值的。

银河证券分析师任承德认为，壳资源的价值在现有市场情况下是一个客观存在，只是前期被过度夸大。在被监管层关注后，大量游资出逃，泡沫将被挤破。

不过他认为重组概念股是短空长多，短期内壳资源价格将会回归，有利于未来中概股及其他优质资产在合理估值水平上借壳上市，对于借壳双方和证券市场投资者均有利。

中信证券周一简评称，中概股回归受阻主要影响新兴行业一级（及一级半）市场。不过在经济增速疲弱的大环境下，外延增长成为创业板、中小板盈利逆周期上扬的最主要来源。若今后证监会收紧并购重组政策，中小板和创业板公司的业绩增速恐难维持。（完）