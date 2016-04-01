习近平称中美应加强宏观经济政策协调 各国都不应采取竞争性贬值刺激出口

路透北京4月1日 - 中国国家主席习近平在华盛顿会议中心会见美国总统奥巴马时表示，在当前世界经济增长乏力、国际金融市场动荡的大背景下，各国都不应采取货币竞争性贬值来刺激出口。中美应加强宏观经济政策协调，共同推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长。

新华社周五援引习近平的话称，中美应通过对话协商积极寻求解决彼此间的分歧，或以建设性方式管控敏感问题，避免误解误判和矛盾升级，防止中美合作大局受到大的干扰。

“中方愿同美方共同努力，争取早日达成一个互利双赢的中美双边投资协定。”习近平称。

他表示，气候变化问题是中美合作应对全球性挑战的典范，双方应继续通过各自有力的国内行动，展现中美在应对气候变化、实现绿色低碳发展方面的决心。核安全是中美合作的重要亮点，中美同为核大国，加强核安全符合双方共同利益。

习近平强调，中方始终坚持朝鲜半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话谈判解决有关问题。中国主张各方都应完整、严格执行安理会涉朝决议，避免采取任何可能加剧局势紧张的言行，不得采取任何可能影响其他国家安全利益和地区战略平衡的举措。

他指出，中国坚定维护在南海的主权和相关权利，坚定致力于维护南海地区和平稳定，坚持通过同有关当事国直接协商谈判和平解决争议。中方尊重和维护各国依据国际法享有的航行和飞越自由，同时不会接受任何以航行自由为借口损害中国国家主权和安全利益的行为。希望美方恪守在有关主权和领土争议问题上不选边站队的承诺，为维护南海地区和平稳定发挥建设性作用。

习近平重申中方在台湾问题上原则立场，要求美方坚持一个中国政策，继续采取实际行动，维护两岸关系和平发展，强调这也有利于中美关系长远发展。（完）