焦点：“习特会”讨论贸易和朝鲜问题 双方均表示取得进展

2017年4月7日，美国总统特朗普和中国国家主席习近平在海湖庄园内散步并交谈。 REUTERS/Carlos Barria

路透佛罗里达棕榈滩4月7日 - 美国总统特朗普周五与中国国家主席习近平会晤时，敦促中国在遏制朝鲜核项目，和帮助降低美中贸易逆差方面做更多工作，而在选举时尖锐的反中国语气有所淡化。

特朗普公开表示，首次美中峰会在一系列方面取得进展，他的几名高级助手也这样表示，不过除中国同意合作缩小分歧，以及找到合作的共同基础之外，没有透露具体细节。

习近平与特朗普都强调会晤的乐观气氛，同时回避导致两国摩擦的分歧。

特朗普助手坚称，他兑现了对中国贸易行为提出关切的承诺，并表示取得了进展，习近平同意旨在提高美国出口，降低中美贸易顺差的贸易谈判百日计划。

两日的峰会后，美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)也表示，习近平同意加强合作遏制朝鲜的导弹和核计划，但他没有提供打压朝鲜挑衅态度的新计划。

特朗普在选举时要阻止中国偷走美国的工作。很多蓝领工人帮助他赢得11月8日的大选，现在特朗普面临向他们兑现这份诺言的压力。

但周五特朗普改变了语气。“与中国的关系取得极大进展，”特朗普对记者称。“我们将进一步取得进展。我认为习主席和我建立的关系非常卓越。”

**“100%同意”**

习近平也多是在谈论积极的方面。

习近平称，我们加深了彼此理解，增进了相互信任。双方要不断巩固已建立起来的关系，深化友好合作，推动中美关系向前发展，更好造福两国和两国人民，为促进世界和平、稳定、繁荣尽到我们的历史责任。

“我100%同意，”特朗普称。

新华社报导称，习近平欢迎美国参与“一带一路”框架内合作。

习近平称，双方要保持两军各级别交往，继续发挥好中美国防部防务磋商、亚太安全对话等对话磋商机制作用，用好将建立的联合参谋部对话机制新平台。不过新华未给出进一步细节。

中国日报周六称，会面向世界展示两国冲突并非不可避免，并为美中关系发展奠定了基调。

但蒂勒森后来指出，双方的讨论“非常坦诚直率”，表明分歧仍然存在。

“总统特朗普和习主席同意努力，扩大合作领域，并在相互尊重的基础上管控分歧，”他说。

蒂勒森称特朗普接受习近平的访华邀请，两人还同意共同担任美中对话论坛的主席，从而提高对话级别。

美国贸易部长罗斯称，中国就降低贸易顺差以控制国内通胀表达了兴趣。“这是我头一回在双边会谈中听到他们这样说，”他说。

罗斯不愿说明美国是否准备给中国贴上汇率操纵国的标签，但指出一份即将公布的报告会提到这个问题。

蒂勒森称，习近平和特朗普认同，朝鲜的核项目发展已经进入一个“非常危急的阶段”。

他表示，特朗普还就中国在南中国海的活动表达了美国的担忧。(完)