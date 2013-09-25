博客：中国富人为何去美国找人代孕？

2013年9月16日，上海商人Tony Jiang与三个孩子在上海家中。 REUTERS/Aly Song

记者 Alexandra Harney

中国富人找美国女性代孕，这催生一个规模不大但不断增长的业务。

中美两国的代孕机构正迎合中国富人希望在海外产子的需求，他们有的是自己不孕不育，有的是为了后代能有美国身份。

举家移民美国也是个重要考虑。根据美国法律，美国公民年满21岁，就可为父母申请绿卡。

并无确凿数据统计有多少中国人寻求或实际利用美国女性代孕，但两国中介机构称，过去两年中，这方面的需求迅速增加。

美国的生育诊所和代孕中介纷纷开设中文网站，并聘用会说中文的人。

总部位于波士顿的代孕机构Circle Surrogacy的负责人威尔特曼（John Weltman）表示，过去五年该机构受理过六宗中国代孕业务。

他并称，今年来自中国的需求急剧升温。

Circle Surrogacy一年受理约140宗代孕业务，其中65%的客户来自海外。该机构正在加州开设办事处，以便更好地为亚洲客户服务，因亚洲客户往返美国西岸更方便。威尔特曼说，他希望明年在上海能聘用一名公司代表。

中国父母寻求代孕母亲的需求上升，也引发了一些文化碰撞。

美国代孕机构的工作人员表示，他们常常希望客户与代孕母亲之间建立一种个人关系，而中国潜在客户则认为代孕纯粹是一宗商业交易。

在中国，代孕是非法行为，一些客户对代孕生子严格保密，甚至会谎称自己怀孕。

**公民身份**

许多中国人想要美国公民身份，这不是什么新鲜事。美国宪法第14条修正案规定，所有在美国出生的人均为美国公民。

越来越多的中国孕妇千里迢迢赴美产子，就为了让子女成为美国公民。

尽管缺乏明确数据，但中国孕妇赴美产子现象确实相当普遍。今年3月在中国热映的一部浪漫喜剧《北京遇上西雅图》，就是围绕这个主题。

美国统计数据显示，近年来赴美的中国游客人次接近翻倍，从2010年的100万人，增至2012年的180万人。

威尔特曼表示，其所在机构潜在的中国客户几乎都想为孩子选择美国公民身份。而其他代孕机构提到中国客户希望孩子在美国接受教育。

一些中国富人希望在海外有个避风港，因为担心万一中国发生社会动荡，他们会成为舆论或政府的目标。并且有的富人认为，他们在财富在法治完善的国家能得到更好的保护。

至少有一家中国中介曾鼓动客户称，比起投资移民，在美国找人代孕的成本相对较低。

中国中介机构对找美国女性代孕的基本报价介于12-20万美元。一名中介说：“再加上机票和其他费用，只要30万美元，就可以有两个孩子，然后可以全家移民去美国。”

如此高昂的费用，意味着其仍只能针对中国最富有的人群。

许多情况下，中国父母在美国找人代孕是由于自身不孕不育。

中国人口学会数据显示，中国不孕不育患者已超过4,000万人，占育龄人口的12.5%。

上海商人Tony Jiang就是这样的情况，他和妻子尝试怀孕失败，后来在国内寻求代孕不成功，对国内试管婴儿的做法也不感兴趣。

他研究过泰国、印度和乌克兰的代孕，最后锁定美国，这在一定程度上归因于美国的医疗体系较完善。

2010年12月，一名美国代孕妈妈给他们生了个女儿，后来又给他们添了一对双胞胎。

后来开始有朋友找他帮忙安排去美国找人代孕，2012年，他创办了“迪翊咨询”，迄今已为中国父母办理了75宗代孕业务。

中介中称，虽然许多客户是由于自身不孕不育问题，但也有相当比例的客户本来就有一个孩子，有的已经十几岁了，现在想绕开中国的计划生育政策要二胎。

上海一名律师指出，理论上说，中国人即便在海外生二胎还是违反计划生育政策的，但实际上，政府很难就此执行相关政策。

中介称，多数中国代孕客户还是想用自己的卵子和精子，这样生下的孩子从生物学角度而言，就完全是他们自己的孩子。

也有越来越多的人不排斥接受捐卵，但还是倾向于接受华裔或亚裔捐献的卵子。