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路透中文国际短讯 | 2012年 5月 22日 星期二 09:12 BJT

美国防部宣扬“中国威胁” 中国反驳

美国国防部报告称，他们认为中国去年军费支出高达1,800亿美元，远高於中国政府公布的数字，并声称中国是世界上最大的经济间谍力量。中国驳斥该报告不负责任，称美国是在散布“中国军事威胁论”。

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